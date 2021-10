Le leader mondial des réseaux sociaux Facebook, n’en finit pas de faire des progrès en matière de technologie. En effet, l’entreprise du milliardaire Mark Zuckerberg veut créer un monde parallèle numérique, appelé le Métavers. Pour cela, il compte embaucher 10 000 personnes en Europe, d’ici à cinq ans dans l’Union Européenne.

« Cet investissement est un vote de confiance »

L’information a été donnée ce lundi 18 octobre 2021, par deux hauts responsables de la firme à savoir : Javier Olivan et Nick Clegg, dans un article de blog. « Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l’industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens » ont-ils indiqué. Cependant, ils ont mis l’accent sur le fait qu’aucune société ne disposera du Métavers, puisque le mastodonte des réseaux sociaux dit ne pas vouloir créer un nouveau monde fermé comme Facebook. « Comme Internet, sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité. Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques » ont ajouté les deux hauts responsables.

Pas de détails sur les emplois concernés

Notons qu’aucun détail n’a été donné concernant les métiers en question ou même sur les pays où les futurs emplois seront concentrés. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Facebook parle de Métavers. En effet, au cours du mois de juillet 2021, son patron Mark Zuckerberg avait expliqué que : « La qualité essentielle du métavers sera la présence – le sentiment de vraiment être là avec les gens ». Il était allé plus loin dans une interview accordée durant le salon Vivatech, en juin dernier, en indiquant qu’il n’est pas seulement question de concevoir « une nouvelle expérience formidable », mais également « une vague économique qui pourrait générer des opportunités pour les gens dans le monde entier ».