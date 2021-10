Près d’un an après le décès de la légende argentine du football, Diego Maradona l’enquête sur les motifs de son décès se poursuit. A la faveur de son passage devant le procureur à San Isidro, dans la banlieue nord de Buenos Aires, l’ancien avocat de la star a pointé un doigt accusateur contre les soins qui ont été prodigués au disparu. Pour lui, le traitement médical de son client «était très mauvais, c’est pour ça qu’il est mort».

« Les erreurs commises ont été nombreuses… »

«Les erreurs commises ont été nombreuses parce que Diego est mort, il a gonflé et gonflé le pauvre jusqu’à ce que son cœur explose», a déclaré l’avocat Matias Morla à la presse après son passage devant le parquet. «Quand je suis entré dans la maison il avait une voix étrange, robotique, très aiguë et intermittente, j’ai informé tous le monde de l’état de santé de Diego. J’ai ensuite réalisé que c’était à cause de la quantité d’eau retenue dans le corps», s’était rappelé l’homme de droit.

Il accuse les filles du disparu

Il a également estimé qu’il était plutôt suicidaire l’option relative à la poursuite des soins dans un cadre qui n’était pas hospitalier. Les accusations de l’avocat Matias Morla sont également allées à l’endroit des filles de la star du football. L’ancien collaborateur de Diego Maradona pense que le disparu a été à un moment donné abandonné par ses enfants notamment les deux filles aînées Dalma et Gianinna.