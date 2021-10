Le procès sur le décès de l’international argentin Emiliano Sala se poursuit. En effet, selon la décision qui a été rendue ce jeudi par un tribunal au Pays de Galles, l’organisateur du vol ayant conduit à l’accident a été reconnu coupable. Le sexagénaire du nom de David Henderson a été jugé à Cardiff pour imprudence ou négligence susceptible de mettre en danger l’appareil transportant le joueur.

La sentence attendue le 12 novembre

Selon les informations rapportées sur cette situation, le mis en cause risque jusqu’à cinq ans de prison et deux autres années pour transport d’un passager sans autorisation valide. La sentence sera prononcée le 12 novembre prochain. Notons qu’il y a quelques jours, des messages compromettants avaient été dévoilés lors du procès. Le procureur avait notamment accusé David Henderson d’avoir « ignoré certaines exigences (de sécurité) lorsque cela l’arrangeait, lui et ses intérêts commerciaux ».

« Le Malibu a disparu… »

« Le Malibu a disparu en rentrant de France. », a notamment laissé lire le mis en cause dans un message rendu public lors du procès au mécanicien David Smith. « Ne dis rien à personne. », a-t-il encore écrit à une autre personne. Rappelons que le joueur de 28 ans rejoignait le club de Cardiff, où il venait d’être transféré quand le crash a eu lieu.

