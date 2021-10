La star internationale du football et attaquant du PSG Neymar a étonné plus d’un lors d’une interview dans un documentaire pour la plateforme de streaming DAZN. En effet, il avait laissé entendre que la prochaine coupe du monde serait sa dernière puisqu’il pense ne pas avoir le mental et la condition nécessaire pour « supporter encore plus le football ».

« Ney aime et profite du football »

Suite à ces propos, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a réagi hier jeudi 14 octobre 2021. Lors d’une conférence de presse, il a estimé que cela ne veut pas pour autant dire que le joueur brésilien n’aime plus le football. « Neymar est un garçon très sincère, qui dévoile ses sentiments. Par rapport à sa force mentale, sachant qu’il joue au football depuis tout petit et qu’il a toujours été sous le feu des projecteurs, je pense qu’il n’y a pas de problème. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Ney aime et profite du football. Il va jouer encore plusieurs années, je n’ai aucun doute à ce propos » a déclaré Mauricio Pochettino qui a ajouté que Neymar démontre tous les jours « sa passion pour le football ».

Il a par ailleurs déclaré qu’il s’agit là d’une question qu’il prend très au sérieux. « En tant que staff technique, on a l’obligation de connaître certains outils pour aider nos joueurs. Je n’aime pas en parler de façon si banale, parce que c’est quelque chose de très profond » a-t-il poursuivi.