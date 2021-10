La dernière performance de Neymar au cours du match ayant opposé le Brésil à la Colombie lui une fois encore valu de grosses critiques dans la presse sportive. A la fin de la rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge de (0-0), un journaliste de la chaîne TV Globo n’a pas hésité à traiter l’attaquant du club francilien « d’idiot ».

« Neymar, principalement, n’a pas été bon. »

Cette insulte à l’endroit de la star de la Seleção est partie en plein direct alors qu’il ne savait pas qu’il était écouté. Cette insulte s’est rajoutée aux virulentes critiques dont fait l’objet depuis quelques semaines la star brésiliennes après chaque match. «Neymar, principalement, n’a pas été bon. Le n° 10 n’a pas créé beaucoup, a raté des passes faciles et s’est pris le bec sur le terrain avec Yerry Mina», avait lancé l’ESPN suite à la rencontre avec la Colombie.

« Très loin du niveau attendu… »

Le quotidien sportif Lance ! a également abondé dans le même sens que l’ESPN et s’est voulu même plus sévère envers l’attaquant du Paris Saint Germain en lui donnant la note de 5/10. «Très loin du niveau attendu, une prestation très discrète en attaque, très loin du but adverse, avec beaucoup d’erreurs qui ruinaient les contres brésiliens», a déploré le média.