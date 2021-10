Le couple Will Smith et Jada Pinkett se dévoile de plus en plus au grand public. Après les révélations fracassantes de Jada Pinkett qui avouait avoir trompé l’acteur avec l’artiste Auguste Alsina. Au-delà de cet aveu, Will Smith n’a pas non plus été en reste. Il a affirmé que sa femme et lui était dans un couple ouvert et avait donc dans le passé eu des relations extraconjugales.

Des déclarations qui avaient mis en lumière la relation assez particulière entre les deux stars qui ont également des enfants aux pratiques non communes. Dans son émission «Red Table Talk», Jada Pinkett et sa mère Adrienne Banfield-Norris ont reçu la star Gwyneth Paltrow venue parler de sa série Netflix «Sex, Love & Goop». Occasion pour Jada Pinkett de faire des nouvelles révélations sur sa vie conjugale et donner des conseils à ses spectateurs.

«La chose dont Will et moi parlons beaucoup, c’est notre histoire. On était très jeunes… J’avais 22 ans… Je pense qu’on attend de notre partenaire qu’il sache ce dont on a envie, surtout quand il s’agit de sexe. C’est comme si on disait : « Si tu m’aimes, tu dois savoir. Si tu m’aimes, tu devrais lire dans mes pensées ». Et c’est un énorme piège (…) Je pense avoir grandi aussi. Dorénavant, je demande ce qu’il veut, ce dont il a besoin… mais il faut être capable de faire de même» a entre autres affirmé Jada Pinkett. Appelant au dialogue dans le couple concernant la vie conjugale elle appelle donc ses followers à ne pas céder aux critiques faciles et à privilégier le dialogue.

