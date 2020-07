Le couple formé du célèbre acteur afro descendant, Will Smith et de la chanteuse et actrice noire Jada Pinkett Smith, serait un couple « moderne et libre ». C’est du moins ce qu’en avait révélé, August Alsina, un jeune rappeur de 27 ans à un média people américain le 30 juin dernier. Et pour preuves le jeune rappeur avait avoué avoir entretenu avec Mme Smith, une relation suivie, pendant des années. Ce vendredi, l’actrice elle-même dans une émission télévisée avouait face caméra à son époux, qu’elle avait bel et bien eu une relation avec le rappeur, mais pendant une période difficile qu’avait traversée leur couple.

« Nous sommes devenus de très très bons amis »

Cette fois plus d’équivoques, Jada Pinkett Smith et Augusta Alsine, ont bel et bien entretenu une relation suivie. Cette mise au point l’actrice la faisait ce vendredi sur le plateau de l’émission qu’elle animait sur une chaîne américaine : « Red Table Talk ». Ce vendredi, l’actrice face à celui qui est toujours son époux, Will Smith, avait expliqué que la relation qu’elle avait développée avec le jeune rappeur n’avait pas été préméditée, elle était survenue à force de côtoiements , alors qu’il était venu auprès recherche d’elle de l’aide pour sa carrière. Mais aussi et surtout parce que durant cette même période leur mariage à elle et à Will, vivait de terribles moments.

Jada droit dans les yeux, avait dit qu’elle avait été profondément troublée, voire dévastée de voir leur mariage partir peu à peu en lambeaux. Pour se consoler et parce qu’ils avaient tous les deux décidé de faire une « pause », elle s’était investie dans l’aide qu’elle fournissait à Augusta ; et ils étaient devenus de bons amis, de « très très bons amis ». Mais depuis cette idylle avait pris fin, et le jeune rappeur avait lui-même coupé les ponts. Aussi, revenant sur l’assertion du jeune rappeur concernant une éventuelle ‘’bénédiction’’ du héros de « Men in Black » à leur relation ; Mme Smith avait tenu à signifier que ce commentaire était déplacé et que seules les circonstances lui avaient fait croire une chose pareille.