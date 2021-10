Maureen Achieng, chef de mission de l’organisation internationale des migrations (OIM) en Ethiopie, a été sanctionnée par les Nations unies, suite à des propos contre des supérieurs. Plusieurs de ses enregistrements dans lesquels, elle et un haut responsable de l’ONU échangeaient avec l’écrivain Jeff Pearce qui avaient écrit des articles défendant la guerre du gouvernement éthiopien contre le front de libération du peuple eu Tigré (TPLF), sont apparus sur internet.

Elle dit avoir été mise à l’écart

Dans ces conversations, la cheffe de la structure onusienne a attaqué certains de ses collègues qui « sont tombés » sur le gouvernement éthiopien quand la guerre avait commencé. Maureen Achieng a également accusé d’avoir été mise à l’écart par des supérieurs de l’ONU, sur le terrain. Dans ses propos, elle est allée plus loin en qualifiant le TPLF de « sale » et « cruel », tout en souhaitant de ne plus jamais retourner au Tigré. Ces propos ont vivement fait réagir les Nations unies qui ont placé la responsable en congés administratifs.

Sept autres responsables avaient été expulsés

Dans une lettre datée d’hier lundi 11 octobre 2021, Antonio Vitorino, directeur général de l’OIM a déclaré que : « les opinions attribuées dans les enregistrements audio à un membre du personnel ne correspondent pas aux principes de l’OIM et ne doivent en aucun cas être vus comme exprimant la position de l’OIM ». Notons que les propos de Maureen Achieng interviennent après l’expulsion de sept autres responsables de l’ONU par le gouvernement éthiopien. Ces derniers avaient été accusés d’« ingérences dans les affaires intérieures » du pays.