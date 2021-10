Adji Sarr, l’accusatrice de Ousmane Sonko s’est une fois encore prononcée sur la situation qui l’oppose au leader du Pastef. Au cours d’un direct sur la page Facebook de l’activiste Helene Gaye, la jeune femme a fait savoir qu’elle était plutôt pressée d’aller au procès pour mettre en terme à ce dossier. Adji Sarr indique qu’elle est « fatiguée et a hâte que le procès se tienne ».

« Si j’ai fauté, qu’on me fasse payer »

« 14 jeunes sont morts, si j’ai fauté, qu’on me fasse payer, si c’est Ousmane Sonko le fautif, qu’il paie pour tout le mal qu’il a fait. », a-t-elle poursuivi au cours de la déclaration qu’elle a effectuée. « Je n’ai pas besoin d’argent, je veux juste que la vérité jaillisse enfin. Je suis fatiguée des mensonges, des insultes et des menaces à mon égard. Je ne peux plus habiter longtemps dans un quartier. J’ai constamment peur d’être reconnue, retrouvée et d’être attaquée par mes détracteurs », a-t-elle ajouté.

« Viols » et « menaces de mort »

Rappelons que l’affaire avait fait grand bruit il y a quelques mois et l’arrestation du député mis en cause avait suscité une contestation populaire. La travailleuse de Sweet beauté, un « salon de beauté » de la capitale sénégalaise avait porté plainte contre l’opposant de Macky Sall pour « viols » et « menaces de mort », le 3 mars dernier.