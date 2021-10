Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi aux journalistes que les Pandora Papers représentent jusqu’à présent un ensemble d’allégations et de distorsions non fondées. De tels documents selon lui, ne peuvent et ne doivent être la cause d’aucune inspection, « Jusqu’à présent, nous parlons de certaines allégations aux fondements peu clairs. Et, bien sûr, ce n’est pas une raison pour une inspection. Premièrement, il devrait toujours y avoir une sorte de publication sérieuse », a-t-il déclaré.

Le 3 octobre, le Consortium international des journalistes d’investigation a publié des extraits d’environ 11,9 millions de documents contenant des données sur les comptes offshores d’un certain nombre d’éminents politiciens et célébrités. Selon le site de l’organisation basée à Washington, les fichiers ont été surnommés les Pandora Papers. Cette enquête qui a mobilisé environ 600 journalistes a mis en cause plusieurs proches du président Vladimir Poutine qui se seraient illicitement enrichi avec des sociétés et comptes offshores.

Une distorsion

Ces documents contiennent un « ensemble d’affirmations sans fondement ». « Il y en a un grand nombre, et c’est fréquemment utilisé à outrance, très souvent il y a un certain remplacement d’une information par une autre, une distorsion », a-t-il souligné. « C’est pourquoi cela ne peut et ne doit pas être un motif d’inspection », a ajouté le porte-parole réfutant les accusations portées contre les proches du président.

Dans le même temps, il a noté que le Kremlin n’a trouvé aucun élément inhabituel dans les documents. « Honnêtement, nous n’avons vu aucune » richesse cachée du cercle restreint de Poutine. Il a expliqué que Moscou est « bien au courant des opérations de l’organisation » qui a publié les archives. « Nous savons où ils obtiennent des informations, comment ils obtiennent des informations », a souligné l’attaché de presse de Poutine.

Les Etats-Unis sont le principal paradis fiscal

« Probablement, la seule chose qui attire vraiment l’attention est la démonstration de quel État est le plus grand paradis offshore et fiscal du monde. Et ce sont, bien sûr, les États-Unis », a ajouté le porte-parole. Il a poursuivi que cette information n’est pas du tout corrélée avec les allégations d’intentions de lutter contre la corruption et l’évasion fiscale. « C’est pourtant la réalité. Nous voyons que pour le monde entier, le principal paradis fiscal est les Etats-Unis », a déclaré Dmitri Peskov .