Le 05 octobre dernier, le Directeur général de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp) ordonnait aux pharmacies et autres structures sanitaires de retirer de leurs stocks le lot 200405 de paracétamol comprimé du laboratoire Jiangxi Xierkangtai Pharmaceutical Co.Ltd. Selon le Dg Yossounon Chabi, ce lot de paracétamol était non conforme. C’est ce qui ressortait de l’analyse du produit dans un laboratoire préqualifié par l’Oms.

Cette injonction faite aux pharmacies et structures sanitaires a suscité des craintes au sein de la population béninoise. Beaucoup se demandaient s’il fallait encore consommer du paracétamol. Sur la radio nationale, ce mardi, le Dg de l’Abrp a fait savoir qu’il « n’y a qu’un seul lot de paracétamol, c’est-à-dire une gamme de production qui est concernée par ce défaut de qualité ».

» On aura pas les résultats thérapeutiques attendus «

De plus, la non-conformité qui a été détectée au niveau du lot 200405, concerne la « teneur en principe actif ». Quand « on dit paracétamol 500 mg, on suppose qu’il y a 500 mg de principe actif dedans. Après contrôle, il s’est avéré que nous n’avons pas les 500 mg et l’effet, c’est qu’on aura pas les résultats thérapeutiques attendus » a expliqué Chabi Yossounon. C’est ce qui fait que des gens disent qu’ils ont pris du paracétamol mais la fièvre et les maux de tête n’ont pas cessé, assure t-il.

En somme, le lot de paracétamol détecté n’est pas dangereux, c’est juste non conforme. « Il n’y a pas de dommage à craindre par rapport à ce que nous avons constaté lors des contrôles, mais juste que la teneur en principe actif n’est pas respectée dans ces comprimés de paracétamol pour le lot concerné » , a clarifié le Dg de l’Abrp.