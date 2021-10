A la suite du Pape François, l’actuel locataire de l’Elysée s’est prononcé sur le rapport Sauvé qui renseigne sur le nombre de victimes d’agressions sexuelles au sein de l’Église catholique. Alors qu’il était en déplacement en Slovénie ce mercredi 6 octobre, Emmanuel Macron a salué «l’esprit de responsabilité» de l’Église de France. Il fait savoir que le processus doit se poursuivre et ne doit pas s’arrêter en si bon chemin.

« Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre »

«Je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l’apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité et de réparation», a lancé à l’endroit des journalistes le président français au cours de son déplacement qu’il a effectué. «Des propositions très concrètes sont faites par la mission, qui est une mission œcuménique dépendante du dialogue avec l’épiscopat français et les autorités du Vatican», a ajouté Emmanuel Macron.

Rappelons que selon le rapport qui a couvert la période allant de 1950 à 2020, le nombre de mineur ayant été victimes d’agressions sexuelles au sein de l’Eglise peut être évalué à 216 000. Par le canal du porte-parole du Saint-Siège, l’évêque de Rome a exprimé tout chagrin à l’endroit des victimes.

Le Pape témoigne son « immense chagrin »

«Ses pensées se tournent en premier lieu vers les victimes, avec un immense chagrin pour leurs blessures et gratitude pour leur courage de dénoncer. Elles se tournent aussi vers l’Église de France, afin que, ayant pris conscience de cette effroyable réalité (…) elle puisse entreprendre la voie de la rédemption», a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.