Le match opposant le club français du PSG au RB Leipzig en Ligue des Champions, qui a eu lieu hier mardi 19 octobre 2021, a été un fort moment pour les joueurs parisiens, en particulier pour Kylian Mbappé. Il s’agit d’un match (3 – 2 pour le PSG) à l’issue duquel l’ancien monégasque a témoigné son respect à son coéquipier argentin Lionel Messi.

Le joueur de 22 ans a raté un penalty

Concernant le penalty tiré par Messi, Mbappé a déclaré dans une interview accordée à Canal+ : « C’est normal, c’est le respect. C’est le meilleur joueur du monde, c’est un privilège qu’il joue avec nous, je l’ai toujours dit. Il y a un penalty il le tire, point. Sur le deuxième, il m’a dit « prends-le », c’était la fin, il me l’a donné je l’ai pris ». Notons qu’au cours du match, le joueur de 22 ans a raté un penalty. Par ailleurs, il a marqué un but à la 9e minute. La star argentine a quant à lui marqué un but à la 67e minute et un autre à la 74e minute, par penalty. Pour le natif de Bondy, la rencontre a été fructueuse pour le PSG. « On n’a pas fait un mauvais match non plus, je pense qu’il y a eu de bonnes choses, d’autres peut-être un peu moins mais quand on joue de bonnes équipes il y a toujours des choses un peu moins bien. Mais chanceux, non. La chance on la provoque, ça n’existe pas dans ce genre de match » a-t-il martelé.

Pour rappel, les mots de Mbappé à l’endroit de Messi interviennent quelques semaines, après que le sextuple ballon d’or ait déclaré qu’il voterait aussi pour Mbappé, pour le ballon d’or. « J’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian » avait-il déclaré.