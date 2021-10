Le quotidien francilien a dévoilé un projet qu’on pourrait sans risque de se tromper qualifier de fou que préparait Rémy Daillet. L’homme qui n’est pas inconnu des services de sécurité français prévoyait en effet de renverser le gouvernement français. A travers un projet qu’il a baptisé « Opération Azur », l’homme mis en examen le 22 octobre pour terrorisme, avait mis sur pied une organisation assez structurée pour atteindre son objectif.

Selon les investigations de la Direction générale de la sécurité intérieure qui ont été consultées par Le Parisien, son groupe était constitué des personnes de différentes compétences dont des militaires. Entre autres choses prévues, il y avait le recrutement de certaines personnes dont la charge était la destruction des antennes 5G, des centres de vaccination et des lieux de stockage de vaccins.

L’objectif est de renverser le gouvernement…

«C’est l’opération finale qui consiste à mobiliser le maximum de manifestants. […] Tout le monde est débordé et ça précède le renversement de gouvernement et des structures étatiques.», a raconté un des complices de Rémy Daillet en gardé à vue. Selon d’autres informations rapportées par les services de renseignements français, le quinquagénaire voulait instaurer un nouveau pouvoir par le peuple. Au total, 300 personnes étaient membres de ce complot. Ces personnes seraient réparties sur toute l’étendue du territoire français. Notons que Rémy Daillet était déjà en situation de détention à cause de l’affaire relative à l’enlèvement de petite Mia.

