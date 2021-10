Le geste de Lionel Messi lors du match ayant opposé le Paris Saint Germain au Manchester City continue de susciter des réactions. L’ancien attaquant de l’équipe barcelonaise s’était fait remarquer lors d’un coup franc en s’allongeant derrière le mur du club francilien pour une frappe au sol. Ce geste a suscité de plusieurs réactions au sein du monde du football.

La dernière réaction enregistrée est celle de l’entraineur argentin qui faisait remarquer que Lionel Messi est prêt à tout pour remporter un match. Pour lui, la nouvelle recrue du club francilien est « un gagnant né ». « Cela implique qu’il veut gagner. Il fera tout ce qu’il faut, même s’il doit plonger ou même aller au poteau. C’est un gagnant né et il va faire tout ce qu’il faut pour que l’équipe gagne. », lance-t-il dans un premier temps.

« La chose la plus importante est qu’il veut continuer à gagner »

« La réalité est que le voir comme ça ne fait que magnifier ce qu’il est. En plus d’être le meilleur de tous, il va laisser un héritage à tous ces enfants. La chose la plus importante est qu’il veut continuer à gagner », a fait savoir le sélectionneur de l’Argentine, Luis Scaloni. Rappelons que Lionel Messi a inscrit au cours de cette rencontre son premier but au Paris Saint Germain.