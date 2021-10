Depuis l’arrivée de la star internationale argentine, Lionel Messi, au Paris Saint Germain, tout semble indiquer que la Pulga s’est bien intégré dans l’équipe. Cependant, la presse espagnole a une toute autre idée de cette intégration. En effet, elle qualifie d’inexistante la relation du sextuple ballon d’or avec un autre poids lourd du club, Kylian Mbappé.

« Il en a marre de Messi »

C’est Eduardo Inda, directeur du média espagnol Ok Diario, qui a fait cette déclaration dans la soirée d’hier lundi 04 octobre 2021, sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « Ce qu’il (Mbappé) dit sur Messi est un mensonge. Il en a marre de Messi et l’autre jour, la photo qu’ils ont prise ensemble a été demandée par Neymar sur instruction de la direction du club. Ils ne lui passent jamais le ballon et ils ne s’entendent pas bien » a-t-il déclaré. Notons que ces propos interviennent après les propos de Kylian Mbappé sur l’ancien capitaine du FC Barcelone, et après une photo que les deux footballeurs ont pris ensemble.

Dans un entretien publié par le média sportif français L’Equipe ce mardi 5 octobre 2021, il avait confié qu’il s’agit d’un privilège d’être dans la même équipe que Lionel Messi. « Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège. C’est quelqu’un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde, il essaie de s’intégrer à sa manière, même s’il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n’est pas timide » avait-il déclaré.