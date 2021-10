La dernière performance de Neymar au cours du match ayant opposé le club francilien à Rennes a fait réagir certains internautes. Ils pointent notamment du doigt les virées nocturnes de l’attaquant Brésilien. Ce dernier aurait participé à plusieurs réjouissances nocturnes avant de se rendre sur le terrain ce dimanche. Dans un premier temps, il se serait rendu à l’anniversaire d’une mannequin française. Il serait accompagné pour la circonstance de certains de ses coéquipiers.

En plus de cette célébration, il avait répondu présent à un défilé de mode de la marque Balmain. L’événement qui avait eu lieu dans la soirée de ce mercredi a enregistré la présence effective du joueur à l’after. « Le voir sortir cette semaine, mardi, après Manchester City, assister à un défilé de mode ou participer à l’anniversaire d’une amie mannequin les jours d’après ne peut tout expliquer mais offre des éléments de compréhension pour mieux analyser ses difficultés physiques d’hier », a expliqué ainsi Hugo Delom, journaliste de L’Equipe.

« Jouer le dimanche à 13h, pas un horaire pour Neymar »

« Jouer le dimanche à 13 h, pas un horaire pour Neymar. Encore plus avec des grosses soirées dans la semaine », s’est moqué pour sa part Nabil Djellit. « Condition physique de retour de soirées pour Neymar. Oui, soirées au pluriel. », a ironiquement laissé lire un autre du nom de Mathieu Faure. Rappelons qu’au cours du match, l’attaquant brésilien a été remplacé par Mauro Icardi. Les statistiques montrent en effet qu’il a perdu 22 ballons et raté une occasion de but.