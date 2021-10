Souscrire à un contrat d’assurance est une obligation pour n’importe quel propriétaire de véhicule de nos jours qui se déplace sur la voie publique. Lorsqu’on est en position de conduire un véhicule, on n’est pas à l’abri d’un incident ou d’un sinistre qui parfois peut avoir de lourdes conséquences aussi bien pour le conducteur que pour les personnes qui sont dans l’environnement immédiat. Un accident peut survenir à tout moment et causer d’importants dégâts. C’est là qu’intervient l’assurance. Elle va couvrir les dégâts causés par un véhicule en cas de sinistre. L’assurance prend en charge dans ces cas les frais liés aux réparations engendrées par l’accident après que l’assuré l’ait notifié formellement. Au cours de ces dernières années, le nombre de compagnies d’assurance a explosé et on peut dire sans risque de se tromper que faire un choix peut paraître difficile au regard du nombre important d’offres disponibles sur le marché de l’assurance auto. Heureusement, il existe aujourd’hui des plateformes qui permettent de réaliser un comparatif d’assurances auto afin d’opérer le meilleur choix possible en fonction de son budget.

Choisir son assureur après avoir défini son budget peut être difficile dans le contexte actuel où les offres de sociétés d’assurances sont nombreuses et variées, chacune avec ses spécificités. Les prix ne sont pas toujours les mêmes d’une compagnie à une autre, c’est pour cela qu’il faut vraiment prendre son temps avant de faire son choix. Un comparateur de prix peut être dans ce cas d’une grande utilité car il vous permettra d’orienter plus facilement votre choix parmi une large gamme de compagnies d’assurance présentes sur le marché selon le budget sur les mêmes garanties tout en ayant un œil sur les caractéristiques de l’offre concernant les automobiles. En effet, avec le développement de la technologie ces dernières années, il est désormais possible à partir d’un site internet de comparer les offres d’assurances automobile de plusieurs compagnies et de souscrire assez facilement après quelques clics et des minutes de lectures.

Quelques exemples de garanties dans un contrat d’assurance automobile

Les compagnies d’assurance de nos jours offrent une large gamme de formules avec chacune des avantages. Avant de souscrire à un contrat d’assurance automobile, il convient d’avoir une vue plus ou moins globale sur les différentes formules possibles pour un contrat d’assurance auto. La formule de base à laquelle tout propriétaire de véhicule souscrit est celle appelée « assurance au tiers ». Ce type de contrat d’assurance avec garantie responsabilité civile prend en charge uniquement les dégâts causés par un véhicule assuré sur un autre matériel roulant ou à une personne tierce (piéton, autre conducteur ou passager dans certains cas par exemple). Lorsque l’assuré juge insuffisante la protection offerte par la garantie responsabilité civile, il peut regarder du côté des garanties facultatives de l’assurance auto, des garanties facultatives de services ou encore de la garantie personnelle du conducteur.

Les garanties facultatives de l’assurance auto sont de plusieurs ordres. Elles sont subdivisées en trois catégories principales : les garanties de dommages au véhicule, les garanties complémentaires et les garanties supplémentaires liées aux garanties dommages. Les garanties de dommages au véhicule prennent en charge en cas de sinistres les dommages sur le véhicule qui est lié au contrat d’assurance. Dans les cas par exemple d’incendie, de vol, d’accidents ou de collisions, ou lorsque le pare-brise a reçu un gros coup, l’assuré reçoit une indemnité qui va couvrir les dégâts survenus.

En ce qui concerne les garanties facultatives de services, elles ont rapport avec les services d’assistance. Dans cette catégorie, on peut citer la garantie assistance dépannage et la garantie « défense recours ». Sur un tout autre plan, la garantie personnelle du conducteur est l’unique offre des compagnies d’assurances qui s’occupe des dégâts sur le conducteur qui est assuré en dehors de son rôle dans l’accident qui est survenu. Elle couvre éventuellement les situations dans lesquelles le conducteur reçoit un arrêt de travail et donc n’a plus de revenus, mais également les frais liés aux soins dans un hôpital à la suite d’un accident et le préjudice subi. En fonction du type de contrat signé pour cette catégorie, la garantie du conducteur peut aussi couvrir le conducteur même si celui est au volant d’un véhicule qui n’est pas le sien.