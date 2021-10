La star du R&B, R. Kelly, a été mis sous surveillance anti-suicide après sa condamnation pour crimes sexuels à New York, a déclaré mercredi son avocat à un juge fédéral à Chicago. Selon Chicago tribune, depuis la première audience du tribunal où un jury a déclaré Kelly coupable il y a trois semaines, le Bureau américain des prisons avait placé le chanteur sous surveillance anti-suicide pendant un certain temps, mais cela a depuis été levé a déclaré son avocat Steve Greenberg.

Placer un prisonnier récemment condamné sous surveillance accrue est courant dans le système pénitentiaire fédéral et l’avocat n’a pas dit que Kelly avait exprimé le désir réel de se suicider. L’avocat a également déclaré que Kelly lui avait dit qu’il était en train de réorganiser son équipe juridique dans l’affaire de New York, mais Greenberg et son partenaire Michael Leonard pensent qu’ils resteront en tant qu’avocat principal dans les affaires Kelly’s Chicago.

Des dizaines d’années de prison

Un jury fédéral a déclaré le chanteur coupable d’un chef de racket et de huit chefs de violation d’une loi contre le trafic sexuel appelée la loi Mann. Il risque maintenant des décennies de prison au cours de sa condamnation qui sera rendue le 4 mai 2022. Le chanteur de 54 ans du tube « I Believe I Can Fly » a été inculpé en juillet 2019 de racket fondé sur un comportement criminel, notamment l’exploitation sexuelle d’enfants, l’enlèvement, le travail forcé impliquant la coercition et le transport de femmes et les filles dans le commerce interétatique à se livrer à des activités sexuelles illégales.