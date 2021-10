Le célèbre chanteur américain R Kelly fait face à plusieurs accusations de crimes sexuels dans plusieurs Etats américains. Dernièrement, il a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation dont : entrave à la justice, racket, traite des êtres humains et enlèvement. Par ailleurs, trois procès l’attendent dont un fédéral à Chicago et deux autres procès d’Etat pour des accusations relatives à des crimes sexuels.

Il a estimé que tout n’est pas perdu pour R. Kelly

Alors que l’avenir se montre de plus en plus sombre pour l’interprète du tube i believe i can fly, le chanteur américain d’origine sénégalaise, Akon, a estimé que tout n’est pas perdu pour R. Kelly. Selon le producteur de rnb, ce dernier a le droit d’arranger les choses avec ses victimes. Aussi, pense-t-il qu’il a la possibilité de revoir ses choix de vie, suite à sa condamnation récente. Pour l’interprète de Lonely, il est temps pour R. Kelly de réfléchir et de parler à Dieu. Notons que le chanteur est actuellement en détention et risque une peine de de 10 ans de prison quand il sera condamné en 2022.

Pour rappel, les choses se sont récemment compliquées davantage pour R. Kelly. En effet, la procureure adjointe du tribunal fédéral de Brooklyn, Elizabeth Geddes, avait dit dans dans son réquisitoire que le chanteur avait notamment mis sur pied un système sophistiqué pour approcher ses victimes. Cela lui permettait donc de les recruter et de les préparer pour des rapports sexuels avec lui.