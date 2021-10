Le président du parti Les Démocrates a accordé une interview à la webtv Reporter Bénin Monde hier jeudi 14 octobre. Eric Houndété a abordé plusieurs sujets avec les journalistes, notamment, la réforme de la décentralisation. L’ancien député a d’abord critiqué la manière dont les réformes sont menées sous le régime actuel. « Vous avez des gens qui s’enferment quelque part, ils sortent un truc magique et on dit qu’on appelle ça réforme » se gausse Eric Houndété.

La réforme sur la décentralisation n’a pas dérogé à cette manière de faire, assure-t-il. L’opposant est persuadé que pour une « réforme qui concerne les populations à la base, le débat doit être plus approfondi que ça ».Il a par ailleurs critiqué le poste de Secrétaire exécutif créé au sein des mairies. « Comment voulez-vous que les mairies soient administrées par des fonctionnaires au motif que les maires sont des voleurs…qu’ils gèrent mal » lance Eric Houndété aux journalistes en guise d’interrogation.

Pour lui, rien ne garantit que ces fonctionnaires ne puissent pas être coupables de malversations financières. « Le secrétaire exécutif n’est pas en phase avec l’esprit de la décentralisation parce que l’autorité locale dans l’esprit de la décentralisation est élu et il est redevable envers ses électeurs. Il a le devoir de compte rendu ». Le Secrétaire exécutif quant à lui, « n’a aucun compte rendu à faire à la population. Il rend compte à sa hiérarchie qui n’est même pas le maire parce que le maire n’a aucun pouvoir réel sur lui. La hiérarchie devient le préfet, le ministre de la décentralisation ou des finances » croit savoir le président du parti Les Démocrates.

Ce qu’il trouve par-dessus tout « ridicule », c’est qu’on choisisse le Secrétaire exécutif par tirage. Ce n’est pas cela , l’esprit de la décentralisation, insiste-t-il. L’esprit c’est de « faire participer les populations, que les populations choisissent des gens en qui elles ont confiance pour réaliser leur bonheur, donnent des directives à ces gens là. Elles les évaluent et peut décider de les sanctionner » à travers les urnes.

Quand on lui demande ce qu’il aurait proposé, il répond sans ambages : « Je n’aurai pas choisi un secrétaire exécutif. J’aurai mis en place, un mécanisme de contrôle plus important par rapport à la gestion du maire. J’aurais donné plus de possibilité aux populations de contrôler ce qui se fait au niveau de la mairie, à travers les points communaux de développement et tous les autres outils ».