Triste nouvelle. Ce lundi 18 octobre 2021 est un jour noir pour le monde sportif en général et le rugby en particulier. Le jeune rugbyman néozelandais Sean Wainui âgé de 25 ans s’est éteint ce jour dans un accident de voiture. L’information a été relayée par de nombreux sites internationaux et a suscité de nombreuses réactions. Dans un message rendu public dans cette matinée, New Zealand Rugby pleure la chute « d’un des arbres totara ».

« L’un des arbres totara les plus hauts de Rugby New Zealand est tombé dans le monde du rugby. À toi Sean, notre Rangatira, nous te faisons nos adieux aux bras étendus des multitudes qui t’attendent au-delà de ce royaume terrestre. Tu nous laisses ici démunis et noyés dans le chagrin. Repose en paix. », peut on lire dans un communiqué de Rugby New Zealand.

De son côté, la fédération des All Blacks a réagi à travers un message sur le réseau de l’oiseau bleu. Dans son tweet dans lequel il y avait des mots en Maori, la fédération dit avoir le cœur brisé après l’annonce de la terrible nouvelle. «Sean, tu étais une inspiration et tu ne seras jamais oublié », a rassuré la fédération des All Blacks. Depuis 2015, Sean Wainui est un membre de l’équipe des Maori All Blacks. Il serait décédé ce matin après avoir heurté un arbre du parc McLaren Falls. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur ce drame.