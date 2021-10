Lors du sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) vendredi, le président russe Vladimir Poutine a mis ses homologues en garde contre l’extension du groupe des groupes terroristes dans la région. Selon Poutine, les dirigeants d’organisations terroristes qui constituent des forces près des frontières de l’Afghanistan avec les pays de la CEI préparent des plans pour étendre leur influence.

« La concentration de groupes extrémistes et terroristes près des frontières de la CEI est assez claire. Il y a l’État islamique, le Mouvement islamique d’Ouzbékistan, Jamaat Ansarullah, Al Qaeda, et un certain nombre d’autres. Selon nos sources, les militants de l’État islamique dans le nord de l’Afghanistan sont environ 2 000 », a déclaré Poutine lors du sommet. Il a averti que « leurs chefs préparent des plans pour étendre leur influence dans les pays d’Asie centrale et des régions russes en attisant les conflits éthno-confessionnels et la haine religieuse ».

La situation en Afghanistan est préoccupante

D’après le dirigeant russe, les terroristes tentent d’entrer dans les pays de la CEI par différentes manières. « Les terroristes ont essayé d’entrer sur le territoire de la CEI sous différents déguisements, essayant souvent de se faire passer pour des réfugiés », a déclaré Poutine. « La situation en Afghanistan est bien sûr préoccupante. Elle est lourde de risques pour l’Asie centrale et l’ensemble de l’espace CEI, même si certains pays sont éloignés de cette région », a-t-il souligné.

Deux attaques terroristes

Pour Poutine, la situation nécessite en premier lieu d’intensifier les efforts conjoints sur la voie de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la drogue. Une nouvelle attaque terroriste ce vendredi 15 octobre contre la mosquée Bibi Fatima à Kandahar en Afghanistan a fait 62 morts et au moins 88 blessées selon l’agence de presse afghane Bakhtar. Une attaque similaire le 8 octobre dans une mosquée chiite de la province de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan a fait au moins 150 morts et près de 200 blessés. Les militants de l’EI ont revendiqué la responsabilité de l’attaque.