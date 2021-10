Quelques semaines seulement après sa mise sur pied, la coalition de l’opposition portée par Ousmane Sonko, Khalifa Sall et bien d’autres leaders politiques rencontre ses premières difficultés internes. Selon les informations rapportées par les médias locaux, le Pastef-Dakar a décidé de suspendre ses activités au sein de Yewwi Askan Wi. La formation politique de Ousmane Sonko serait opposée à une décision de Taxawu Dakar de Khalifa Sall. Il s’agirait d’un désaccord qui est en lien avec les candidats investis dans différentes localités de la capitale.

Cette section de la formation politique de Ousmane Sonko envisage fortement aller aux élections avec ses propres candidats. Notons que la mise sur pied de la coalition Yewwi Askan Wi ne s’est pas faite sans difficultés. En effet, plusieurs formations politiques initialement à l’origine ont dû claquer la porte au cours des différentes négociations. Certaines se sont regroupées pour créer le « Wallu Sénégal ».

Les mécontents créent le « Wallu Sénégal »

Cette coalition qui est portée par le parti de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, été mise sur les fonts baptismaux le vendredi 8 octobre dernier. « En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, nous, partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens avons décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens », avait fait savoir le communiqué annonçant la création de « Wallu Sénégal ».