Les médias sénégalais ont rapporté un drame qui s’est produit dans l’après-midi de ce vendredi 15 octobre à Touba. Il s’agit d’un accident qui a emporté le célèbre Tik-Tokeur Moustapha Mbaye alias Mbaye Sapar Sapar et deux élèves. Selon la description qui a été faite de cette situation, le communicateur aurait perdu le contrôle de son véhicule et a foncé sur un groupe d’élèves. On retient que sur le coup, deux des enfants sont décédés.

La portière du véhicule défoncée pour l’extirper

A bord de son véhicule de marque Peugeot 406, Moustapha Mbaye s’est immobilisé quelques mètres plus loin. Il aurait essayé en vain de freiner alors que les élèves étaient en train de vouloir traverser la route. Sur place, les secours ont dû faire recours à la force pour libérer la victime. La portière du véhicule a été défoncée pour pouvoir le faire sortir. Notons que l’accident a eu lieu sur l’axe Touba-Ndindy, non loin de la corniche Dahra-Djolof.

Plusieurs accidents dans la localité

Rappelons que lors de la célébration du grand Magal à Touba, plusieurs dizaine de décès ont été enregistrés. Selon le point qui a été fait par le Capitaine Kaynack Dionne, chef de la division prévention et responsable de la communication des pompiers près de 150 accidents ont été enregistrés sur les axes routiers. « A ce jour nous sommes à 142 accidents de la circulation, totalisant 505 victimes parmi lesquelles 6 corps sans vie. », a fait savoir le responsable des pompiers.