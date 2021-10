Après la coalition de l’opposition portée par le leader du Pastef Ousmane Sonko, celle de la formation politique de l’ancien président Abdoulaye Wade a été mise sur les fonts baptismaux ce vendredi 8 octobre. Il s’agit de « Wallu Sénégal ». Devant la presse, les leaders de cette formation politique ont pris comme engagement de mettre au service d’une meilleure gouvernance des collectivités territoriales l’expérience et la compétence.

Préparer les prochaines élections…

On retient que l’objectif de cette coalition est de s’apprêter pour les prochaines élections locales et par la suite pour le scrutin présidentiel de 2024. L’ancien président sénégalais a profité de la présence de ces différents militants pour délivrer un message à l’endroit des membres de la coalition. Par le canal de Mayoro Faye, l’ancien homme fort de Dakar faisait remarquer qu’il était très content pour cette initiative.

La bénédiction de Wade

« Abdoulaye Wade est très content. Il est en train de nous suivre. Il a aujourd’hui l’esprit tranquille. Wade m’a dit qu’Abdoul Mbaye est son fils. Pour Mamadou Diop Decroix, on a toujours cheminé ensemble… », a confié ce dernier. Notons que l’initiative relative à la création de celle nouvelle coalition est née suite aux divergences qui sont nées avec les leaders de « Yewwi Askan wi ».

Les mécontents de Yewwi Askan wi

« En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, nous, partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens avons décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens », avait fait savoir le communiqué annonçant la création de « Wallu Sénégal ».