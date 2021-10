L’actualité relative au décès d’un nourrisson à la clinique de la Madeleine continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon les informations rapportées par les médias sénégalais, au total, trois personnes sont aux mains de la justice. Il s’agit du Directeur de la Clinique de la Madeleine, Mahmoud Aïdibé, le pédiatre Hussein Joubaïly, l’infirmière et la nurse. Le juge du 8ème cabinet a inculpé ces différentes personnes mises en cause pour homicide involontaire et non-assistance à personne à danger.

Le responsable de la clinique a pour sa part été mis sous contrôle judiciaire alors que les deux autres sont sous mandat de dépôt. Le procureur a également demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre X. Il s’est avéré que les mis en cause se sont démarqué par leur négligence criminelle vis-à-vis du nouveau-né.

Décès lors des séances de photothérapie

Rappelons que le bébé Roya Saleh suite à une trop longue exposition rayons Uv. Le nourrisson aurait été oublié par les agents de santé. Le bébé avait révélé après certaines analyses des signes de jaunisses. Aussi, le pédiatre a-t-il prescrit des séances de photothérapie de deux heures espacées d’une heure de pause. Le drame était donc intervenu lors de ces différentes séances prescrites par le pédiatre.