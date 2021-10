Au Sénégal, les forces de l’ordre ont mis la maison sur un réseau de trafic de drogue. Selon les informations rapportées par les médias locaux sur cette affaire, les mis en cause opéraient dans Yoff et Médina. Le réseau a été démantelé suite à une enquête minutieuse menée par les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar. On retient que près de dix personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête.

Ces différentes personnes ont été mises sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic, offre et cession de drogue. Parmi ces personnes figurent trois femmes qui sont également soupçonnées d’être membres de cette équipe. Selon la description qui a été faite du mode opératoire de cette bande, ils ont choisi de transformer restaurants fréquentés par des personnes riches et autres night-club en lieu de vente de leurs produits.

Spécialisé dans le trafic de faux documents

Ils mettent à la disposition des usagers de ces lieux, divers produits prohibés. L’opération menée par les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar a permis de mettre la main sur un membre très connu des forces de sécurité pour la vente de produits prohibés. Il s’agit en effet d’un homme connu sous le pseudonyme « Mbappé ». Sa spécialité à lui est le trafic de faux documents et de piratage de cartes bancaires.