L’intérêt pour la cryptomonnaie ayant explosé pendant la pandémie, des altcoins plus petits comme la pièce Shiba Inu sont devenus de nouveaux favoris chez les fans de crypto. La pièce de Shiba Inu, négociée sur des bourses de crypto comme Coinbase en tant que SHIB, a fluctué au cours des derniers mois. La pièce Shiba Inu est apparue en août 2020 après avoir été créée par un fondateur anonyme connu sous le nom de Ryoshi, qui serait basé en Chine.

La pièce se négocie à des valeurs faibles et volatiles depuis sa création, mais est rapidement devenue une alternative populaire aux pièces majeures comme Bitcoin et Ethereum, ainsi qu’un nouveau suivi de Dogecoin. Sa valeur a augmenté de 300% en une semaine et 350% en un mois, à peu près ce que le bitcoin a gagné en un an. Cette augmentation de la monnaie l’a propulsé dans le top 20 des pièces de monnaie par capitalisation boursière, avec une valeur de 12 milliards de dollars.

L’influence de Musk

La monté de la pièce a été influencé par un tweet de PDG de Tesla, Elon Musk. Lundi, le deuxième homme le plus riche du monde, d’après Forbes, a publié une photo de son chiot de race Shiba Inu qui s’appelle « Floki Frunkpuppy ». Depuis lors, la valeur de la cryptomonnaie est passée de 0,00001348$ à environ 0,00003068 jeudi, soit une hausse supplémentaire de 41% en 24 heures.

En se présentant comme un tueur de Dogecoin, Shiba Inu a été lancé pour tirer parti de l’engouement actuel pour les pièces de monnaie, qui pousse d’innombrables investisseurs à se précipiter dans l’espace des crypto-monnaies. Il est même allé plus loin que DOGE, qui a simplement été créé comme un jeton de blague, et a publié un échange décentralisé plus tôt cette année.

Un important investisseur

Les investisseurs semblaient en effet très intéressés par Shiba Inu, la valeur totale bloquée ayant grimpé à près de 2 milliards de dollars en juin et juillet. Une transaction récente de fin septembre d’un investisseur anonyme a montré qu’ils avaient acheté près de 6 200 milliards de jetons pour environ 44 millions de dollars. Dans les jours qui ont suivi, le prix des pièces SHIB a augmenté de 5%, après quoi il s’est stabilisé autour de 3%.