Le président français Emmanuel Macron a réuni des jeunes africains et de la diaspora triés sur le volet pour tenter de discuter des nouvelles relations entre l’Afrique et la France. Des relations sensées redéfinir le partenariat entre un continent tout entier et un pays ! Des réactions vives ont eu lieu sur ce point précis dans différents groupes de discussion de la sphère africaine. Décryptage d’une rencontre qui se veut nouvelle, mais en réalité ne changera rien !

Pour une fois, Macron ne voulait pas être en face des dirigeants africains pour discuter de l’avenir de l’Afrique. Du côté de l’Élysée on affirme que le leader de la République en marche voulait une démarche nouvelle, voulait montrer sa bonne foi, sur un changement voulu du côté de l’Afrique : la fin de la françafrique. Mais qu’est-ce que la Françafrique ? En répondant à cette question, on comprendra aisément que pour y mettre fin il faudra bien plus que des jeunes fougueux, avides de changement.

Afrique – France ou France – Afrique, même pipe même tabac

La première chose qui a frappé les observateurs africains c’est la dénomination voulue du côté de la France. Pour une fois, la France a été mise après l’Afrique du moins dans le titre. A quoi peut servir un tel jeu de mots ? Convaincre qu’il y a un véritable changement ? Un changement ne peut être matérialisé par un jeu de mots !

Quelques jours après le ton de Macron envers le Mali

Ce sommet intervient quelques jours après les propos hallucinants tenus par Macron contre les dirigeants maliens. Qu’on les aime ou pas, il faut préciser que le ton utilisé par le président français était tout à fait déplacé dans le contexte actuel au Mali. La France n’a pas vocation à décider qui est légitime ou pas dans le pays, tout comme elle ne décide pas que le fils d’Idriss Déby est légitime au Tchad, ou qui est en Chine ou encore aux USA. La France a toutefois le droit d’exprimer sa colère face aux propos des dirigeants maliens.

La relation entre la France et l’Afrique est d’abord économique

Pour changer les liens déséquilibrés et parfois tordus entre la France et l’Afrique, il faut d’abord savoir qu’ils ont été guidés pendant longtemps et toujours de nos jours par l’économie, les ressources naturelles. La France a un intérêt plutôt vital sur le continent en terme de pétrole, d’uranium, de métaux précieux, de bois etc. Est-il envisageable que cette relation change au motif que des jeunes conscients aient échangé avec le président français sur leur frustration ?

Il faut bien être réaliste, il faudra un peu plus pour changer les relations avec la France. Les jeunes africains et de la diaspora sont de bonne foi, ils ont exprimé avec vigueur et détermination leurs ressentis sur la relation entre la France et leur continent.. mais cela ne suffira pas !

La relation avec l’Afrique ne dépend pas que de Macron !

Emmanuel Macron est certes le président français mais il ne définit pas à lui tout seul (y compris avec son gouvernement) la politique française en Afrique. Il faut prendre en compte les multinationales qui emploient des milliers de personnes, les décideurs, les députés etc… Le format utilisé par la présidence française est nouveau, discuter avec les jeunes des changements qu’ils veulent, mais il faudra être réaliste, hormis ce format qui permet une expression sincère, il ne sortira peut-être pas grand chose de cette réunion amicale. Les impôts que paient les multinationales ne seront pas réévaluées, la montée de Zemmour ne sera pas freinée, ses idées s’implanteront de plus en plus, avec ou sans mandat présidentiel. Les immigrés ne seront pas plus acceptés dans le pays qu’hier.

Le véritable enjeu

Le véritable enjeu de cette rencontre est peut-être le plaisir de voir une jeunesse déterminée parler sans complexe au président de la France. Cela permettra peut-être de se rendre compte de la situation : l’Afrique, du moins sa jeunesse, ne se laissera plus faire. Elle comprend les enjeux, et elle est prête à défendre son honneur et son intégrité. Le véritable enjeu c’est le message envoyé à la France, et non l’aboutissement d’un véritable changement. Et cela il faut le préciser clairement.

Deuxième point : le sommet Afrique – France est aussi un coup de communication de l’Élysée en direction de l’Afrique pour calmer la colère de la jeunesse africaine contre la politique française et elle aide en même temps le président Macron face à un Eric Zemmour offensif envers les immigrés. Ils se diront qu’entre Zemmour et Macron le choix doit être vite fait. Mais au détour de ce jeu de communication, le sommet donnera aux politiciens français un avant-goût de la fougue de la jeunesse africaine. À bon entendeur…