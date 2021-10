L’ancien président américain Donald Trump a émis un chaleureux message de soutien au président brésilien Jair Bolsonaro quelques heures seulement après que le Sénat brésilien ait recommandé des poursuites pénales contre lui pour sa gestion controversée de la pandémie du Covid-19. « Le président Jair Bolsonaro et moi sommes devenus de grands amis au cours des dernières années », a écrit Trump dans un communiqué diffusé par courrier électronique.

« Il se bat dur pour le peuple brésilien et l’aime, tout comme je le fais pour le peuple américain. Le Brésil a de la chance d’avoir un homme comme Jair Bolsonaro qui travaille pour eux. C’est un grand président et il ne laissera jamais tomber le peuple de son grand pays ! » a déclaré Trump. Le rapport du comité sénatorial de 1 300 pages, qui fait suite à une enquête de six mois, conclut que le président Bolsonaro devrait faire face à des accusations allant de crimes contre l’humanité, de charlatanisme et d’incitation au crime, au détournement des fonds publics.

Vaccin Covid et Sida

Des rapports antérieurs indiquaient que le comité envisageait de recommander une accusation d’homicide, mais celle-ci a été rétrogradée. Le président brésilien a été critiqué au niveau national et international pour son approche de la pandémie de Covid-19, qui a durement touché son pays. Il a à plusieurs reprises rejeté la gravité du virus, le qualifiant de « petite grippe » et promu des traitements non recommandés. Lundi, Facebook et YouTube ont tous deux supprimé une vidéo dans laquelle il affirmait que les vaccins étaient liés au Sida.

Le Trump des tropiques

Bolsonaro et Trump ont entretenu de bonnes relations pendant la présidence de ce dernier. Bolsonaro et Trump ont régulièrement échangé des éloges l’un pour l’autre. Le dirigeant brésilien a été surnommé le « Trump des tropiques » et avait les allégations de fraude électorale de l’ancien président américain. Les deux hommes ont gouverné en tant que populistes et souvent controversés, bien que la rhétorique de M. Bolsonaro soit souvent encore plus explicitement violente et socialement conservatrice que celle de M. Trump.