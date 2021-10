Le « Club Med » pose ses pieds au Bénin. La société française de commercialisation des séjours dans des villages de vacances a signé ce mardi 05 octobre deux contrats de gestion et de commercialisation du futur Village de vacances d’Avlékété . Il s’agit du contrat de gestion du futur Club Med d’Avlékété et celui de la promotion et la commercialisation des séjours dans cette station balnéaire d’exception. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Président Directeur Général du Club Med Henri Giscard d’Estaing et du ministre béninois du tourisme Jean Michel Abimbola.

» Positionner le Bénin comme l’une des destinations touristiques phares de l’Afrique de l’Ouest «

L’échange de contrats a d’ailleurs eu lieu entre les deux hommes. Les ministres de l’économie et des finances, du cadre de vie et l’ambassadeur de la France près le Bénin ont également honoré de leur présence cette cérémonie. M Giscard d’Estaing s’est dit heureux d’être au Bénin pour « célébrer » la signature de ces deux contrats.

Il a ensuite remercié le pays pour avoir proposé au Club Med d’être son partenaire pour cet « important projet de développement balnéaire ». « Nous sommes très heureux de participer ainsi au plan de développement sans précédent qui vise à relancer l’économie du pays grâce au tourisme et de positionner le Bénin comme l’une des destinations touristiques phares de l’Afrique de l’Ouest » a-t-il poursuivi, non sans préciser que l’arrivée de l’entreprise française au Bénin correspond à sa volonté de renforcer son développement en Afrique.

« Un coût d’objectifs de 50 milliards de Fcfa »

Le ministre béninois du tourisme a quant à lui assuré que son pays « lance un signal fort (et affiche) son pari pour le label international du tourisme », en misant sur « ce projet (d’aménagement d’une station balnéaire d’exception) avec un coût d’objectifs de 50 milliards de Fcfa ». Ce projet témoigne également de la « sensibilité » du gouvernement en place pour un « tourisme durable car il prend en compte les enjeux liés aux émissions de gaz à effets de serre, aux économies d’énergie, à la protection de la biodiversité et à la gestion de l’eau » a déclaré le ministre Abimbola.

Conçu dans le but de développer l’offre culturelle, naturelle et touristique de la Destination Bénin, le projet d’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété vise à créer un « Club Med » sur un site d’environ 25 ha situé en bord de mer à Avlékété à Ouidah entre l’océan Atlantique et la lagune d’Agouin longue de plusieurs kilomètres.

Un ensemble immobilier touristique de 330 chambres

Il s’agit d’un ensemble immobilier touristique de 330 chambres, conforme aux standards de confort haut-de-gamme du Club Med 4 Tridents avec un espace Club Med Exclusive Collection (5 Tridents) de 30 suites, de nombreuses infrastructures pour la pratique des sports, le bien-être et l’encadrement des enfants, avec un cœur du Resort regroupant entre autres lobby, boutiques, bars et restaurants et différentes zones d’hébergements.

Le projet propose par ailleurs, une interprétation contemporaine de certains éléments caractéristiques de l’architecture béninoise : de larges toitures ventilées, un jeu de volets pivotant et des hébergements sur pilotis du côté de la lagune pour permettre d’offrir des vues à travers la végétation dense de la mangrove.