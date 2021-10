Superstar, l’artiste belge d’origine rwandaise fait un retour surprise après son retrait du monde musical en 2015. Son silence musical était intervenu deux ans après son dernier album de 2013. Après avoir contracté une forme grave du paludisme après une tournée en Afrique, Stromae s’était progressivement mis en pause musicale. Pause qui prend fin en cette année 2021 avec la mise en ligne de son nouveau clip «Santé» sur YouTube.

Un clip dédié aux petits travailleurs bien souvent oubliés du système, comme il le dit si bien « à ceux qui n’en ont pas ». Poète comme d’habitude, avec des jeux de mots qui ont fait sa renommée : « Céline… Bataire… qui te prend des vestes au vestiaire… Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes (…) et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois. j’aimerais lever mon verre à ceux qui n’en ont pas » lâche-t-il dans son morceau. Son texte limpide vante les mérites de ces hommes et femmes si essentiels mais à qui on ne fait plus attention. Un rythme qui mélange les sonorités sud-américaines et la musique électronique.

Pour le patron de sa maison de disques, Universal music France, «Stromae est un artiste complet, fascinant, rare, et à la fois tellement fédérateur et inspirant, un génie créatif (…) il a cette capacité hors du commun de toucher profondément les gens partout dans le monde». De son côte, il a juste indiqué sur la toile : «Ravi d’être de retour»