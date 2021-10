Alors que la préquelle de Kingsman à venir, approche enfin d’une sortie en salles après un retard de deux ans, 20th Century Studios a publié un ensemble de sept nouvelles affiches de personnages. La publication met en lumière les deux héros du film, les fondateurs de l’agence Kingsman dont le béninois Djimon Hounsou, ainsi que les méchants.

Les sept nouveaux portraits ont été publiés par paires sur le Twitter du film, Ensemble, Harris Dickinson et Ralph Fiennes incarnent Conrad et le duc d’Oxford, « la base d’une tenue élégante » ; Djimon Hounsou et Gemma Arterton dans le rôle de Shola et Polly, « deux agents taillés sur mesure pour l’espionnage » ; et Tom Hollander et Matthew Goode dans le rôle du roi George V et du capitaine Morton, les deux membres les plus anciens supervisant les Kingsman. Le film verra enfin le jour dans les salles le 22 décembre, juste avant Noël.

Plus de 2 ans de report

Cette date de sortie finale intervient plus de deux ans après sa sortie initiale prévue en novembre 2019, qui a ensuite été repoussée huit fois en raison de la pandémie du Covid-19. Le film sert de préquelle aux deux précédents films Kingsman de Vaughn, Kingsman: The Secret Service et Kingsman: The Golden Circle , détaillant l’histoire de la création de la première agence de renseignement indépendante (fictive) au monde pendant les affres de la Première Guerre mondiale. D’origine béninoise, l’acteur américain a été vu dans plusieurs films dont Fast and Furious 7, Tarzan, King Arthur, Charlie’s Angels, Sans un bruit 2, et The King’s Man prévu pour le 22 décembre.