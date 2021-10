Le Brésil est une fois encore au cœur d’une polémique liée au Covid-19. En effet, 200 personnes auraient trouvé la mort alors qu’elles participaient à des essais cliniques dans le but de mettre sur pied un traitement contre le nouveau coronavirus. Le produit dont les exploits ont pourtant été vantés a pour nom « la nouvelle chloroquine ». Le président brésilien avait qualifié le produit comme étant « un remède miracle contre le Covid ».

Malgré l’avis défavorable de la communauté scientifique, le test est en cours depuis plusieurs mois dans des hôpitaux en Amazonie. Plusieurs voix s’étaient élevées pour attirer l’attention des uns et des autres sur les dangers de cette situation. C’est le cas du Professeur à l’université Campinas, Léandro Tessler. « Il s’agit d’une étude publiée dans une revue avec une faible rigueur éditoriale, parrainée par une société de cosmétique américaine et également par une société pharmaceutique qui fabrique des médicaments dont l’utilisation n’a jamais été autorisée dans aucun pays », a déclaré le scientifique.

« Une violation éthique… »

Les responsables de l’étude ont pris dans le cadre de l’essai près de 700 volontaires dont 200 sont décédés. Dans les rangs de celles et ceux qui sont décédés au cours des essais, bon nombre d’entre eux ont rendu l’âme suite à des insuffisances rénales et hépatiques. Selon le réseau RedBioética, une instance de l’UNESCO, il s’agit de « la plus grande violation éthique ». Notons que cette situation a amené la Commission nationale brésilienne de l’éthique à déposer une plainte.