Le Real Madrid était prêt à dépenser 160, 180 et même 200 millions d’euros pour signer le vainqueur de la Coupe du monde de France cet été, mais le PSG a refusé de conclure une vente, malgré l’expiration du contrat de l’attaquant à la fin de la saison. Mbappé, 22 ans, qui a rejoint le PSG en 2017 dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 193 millions d’euros, est en mesure de signer un accord de pré-contrat avec un autre club en janvier. S’adressant au média français RMC Sport, Mbappé a déclaré qu’il avait voulu partir du PSG dans de bons termes avec le club, en sorte que personne ne soit perdant.

« J’ai demandé à partir. Parce qu’au moment où je ne voulais pas prolonger mon contrat, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour obtenir un remplaçant de qualité », a-t-il déclaré. « Je voulais que tout le monde en sorte grandi, qu’on parte main dans la main, pour faire un bon deal et je respectais ça », a ajouté l’attaquant précisant que le PSG lui a beaucoup donné. « C’est (le PSG) un club qui m’a beaucoup apporté. J’ai toujours été heureux, les quatre années que j’ai passées ici, et je le suis toujours » a-t-il fait savoir.

« Ce n’est absolument pas vrai »

Mbappé, qui a remporté trois titres de Ligue 1 et trois Coupes de France, est le meilleur buteur du PSG en championnat cette saison avec quatre buts pour l’équipe de Mauricio Pochettino. Il a par ailleurs dénoncé des contre-vérités concernant les offres qui lui ont été faites pour qu’il reste au PSG. « Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai », a-t-il souligné.

« J’ai dit fin juillet que je voulais partir »

Mbappé a également réfuté l’information selon laquelle il n’aurait demandé à partir qu’en août. « Personnellement, je n’ai pas apprécié le fait qu’ils aient dit que je suis venu [avec la nouvelle qu’il voulait partir] la dernière semaine d’août. J’ai dit fin juillet que je voulais partir » a-t-il précisé. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était convaincu que Mbappe signerait un nouveau contrat au Parc des Princes.