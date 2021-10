C’est une nouvelle qui va certainement réjouir les ressortissants béninois. En effet, les autorités du Bénin et de la France sont à la dernière étape du long processus visant à retourner les 26 pièces des trésors royaux d’Abomey. Ce mercredi 27 octobre 2021, le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a acté la restitution de ces œuvres qui étaient au musée quai Branly.

Le retour définitif prévu pour le 09 novembre

Cela a été fait en présence du chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbénonci et de plusieurs représentants culturels et politiques béninois. Ce dernier a estimé que c’est « une page des relations franco-béninoises qui s’ouvre aujourd’hui ». Le locataire de l’Elysée, a pour sa part, estimé qu’il s’agit de plus qu’une simple restitution. « Cette restitution c’est plus qu’une restitution, c’est tout un programme de coopération qui doit permettre de renforcer nos liens, de créer de nouvelles opportunités d’échanges, de rencontres, de projets » a-t-il déclaré. Notons que le retour définitif des œuvres en question, aura lieu le 9 novembre 2021. A ce moment, elles quitteront Paris pour Cotonou, dans un avion-cargo spécial.

Emmanuel Macron recevra également le président béninois, Patrice Talon, afin de donner formellement feu vert pour « leur transfert de propriété ». Pour rappel, au nombre des œuvres qui seront restituées se trouvent le trône du roi Bêhanzin ainsi que les statues totem de l’ex-royaume d’Abomey, qui ont tous été pillés par les forces coloniales en 1892.