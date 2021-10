Eh oui, il en a bafouillé, le Président Macron. Il s’est repris plusieurs fois pour prononcer le vocable INA-LIE-NA-BILITÉ.

On l’en félicite avec toute la chaleur de la fameuse ou fumeuse MARMITE dont on peut déjà apprécier le bon petit plat concocté depuis le premier récurage, semble-t-il, opéré à Montpellier. Le décor est moins familier du QUAI BRANLY (Jacques Chirac), parce que le sujet est franchement plus sérieux ou en raison des objets qui ont exigé un bond ou un saut presque hors du temps, si l’on ose l’emphase.

Ce qui a imposé un exercice discursif un plus ardu que celui faisant appel à un mot ou une expression usités en cuisine.

Et surtout parce que le signifiant INA-LIE-NA-BILITÉ, avec un si grand nombre de phonèmes, montre ici toute la difficulté de lui coller un signifié à un moment comme celui-ci. Si l’on entend par « inaliénabilité », possession intransmissible de quelque chose, c’est bien le cas ici.

Ils n’ont jamais su ce qu’ils ont pris

Les gens qui sont partis avec ces choses sacrées, n’ont jamais su ce qu’ils ont pris ou pensaient avoir pris un butin de guerre. Ce fut bien le cas, la première signification de ce substantif renvoyant à ce qui a été volé. Parlant de sens, les gens de Notre Génération savent ce à quoi on se réfère quand il s’agit de destination. Et des termes comme partir et venir ou repartir ou revenir n’appartiennent pas au même registre langagier des palais de nos ROIS. D’où une distinction entre langage et langue chez nos ancêtres. C’est Felwine Sarr, coauteur avec l’historienne Bénédicte Savoy, qui l’a bien fait, en relevant ou en dégageant la SYMBOLQUE.

Qui a exprimé les VERITATIS VERBA. « LES ANCÊTRES REPARTENT, LES ANCÊTRES REVIENNENT »

Tout est dit dans cette étrange oxymore. Qu’ont-ils pillé au juste, volé par moment, saisi dans tous les cas, ceux qui étaient partis nous voler, comme on le dirait en Nouchi (Langage Populaire d’Abidjan / de RCI?) Ou bien acheté dans une version dans une formulation euphémique, si nous voulons rester des civilisés que nous étions bien avant que le rapt de nos œuvres d’art ne fût accompli.

Avant tout, leur caractère sacré !

On les désigne sentencieusement cent trente années après des œuvres d’art (trésors) sur le retour. Des objets qui ne sont jamais officiellement sortis de chez NOUS ou mystère ! Des lieux où ils étaient originellement disposés ou déposés. Qu’est-ce que les pilleurs, les maraudeurs d’un autre siècle avaient-ils en leur possession? Ils possèdent des choses INTRANSMISSIBLES, comme le prescrivent leurs lois dans des expressions si antithétiques. Logiquement, et par quelque bout qu’on le prenne, c’est toujours des œuvres non transmissibles. Du fait que les personnes qui les ont créées et/ou ont demandé qu’on les créât, n’auraient jamais, au grand jamais autorisé qu’elles fussent déplacées. En raison de leur caractère sacré. On ne pourrait déroger à leur intransmissibilité que par rapport au rite et rythme des successions.

Car, les mots du rapport demandé par la France ont décliné et démontré par leur force véridique toute la puissance de ce drame. C’en fut UN.

Et quel que soit le lyrisme que revêt le discours du Président de la République française, Nous qui sommes les descendants de ces valeureuses personnes, nous savons à quoi nous attendre quand ce que les termes DÉPART ET RETOUR, a fortiori celui de BIENVENUE recouvrent dans la dimension pragmatique du langage.

Peut-être est-ce ce qui fera reprendre à nos œuvres d’art le souffle, en tant que cette force invisible qui exerce une réelle influence sur les descendants que Nous SOMMES.

Florentin CODO

