Dans une récente interview, le 45e président américain, Donald Trump avait affirmé que seul un « mauvais appel d’un médecin » pourrait l’empêcher de solliciter un autre mandat à la Maison Blanche, faisant référence à sa santé. Ce dimanche 03 octobre, l’ancienne assistante politique de la Maison Blanche, Omasera Manigault Newman a également indiqué dans une interview que Trump pourrait ne pas se présenter à nouveau à la présidence en 2024 en raison de conditions physiques défaillantes.

« Je pense qu’en 2024, je suis vraiment plus inquiet que Donald Trump ne se soit pas manifesté et n’ait pas parlé de sa santé », a déclaré Manigault Newman sur MSNBC. « Je ne sais pas s’il sera même en assez bonne santé pour courir en 2024, et je pense qu’il doit dire clairement au peuple américain où il en est avant de se lancer dans une course très stressante et ardue pour la Maison Blanche », a ajouté l’ex-assistante qui connaît Trump depuis des décennies.

Manque de transparence sur la santé de Trump

Le révérend Franklin Graham, l’un des premiers partisans de Trump, avait également déclaré plus tôt cette année, « tout dépendra de sa santé à ce moment-là », quant à savoir si Trump se présenterait à nouveau en 2024 pour un second mandat. Manigault Newman est devenue depuis un moment, l’une des principales critiques de Trump après la publication de son livre en 2018 intitulé « Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House ».

Trump l’a poursuivi en justice pour sa publication des détails de ses expériences alors qu’elle servait à la Maison Blanche, arguant que cela violait un accord de non-divulgation. Un juge a décidé la semaine dernière que les déclarations de Manigault Newman étaient à peine incluses dans les informations privilégiées. La Maison Blanche a été critiquée à plusieurs reprises sous la présidence de Trump pour n’avoir pas été assez transparente sur la santé du président.