Lors d’une interview vendredi soir, l’ancien président américain Donald Trump a déclaré que seul un « mauvais appel d’un médecin » pourrait l’empêcher de solliciter à nouveau le suffrage des Américains pour un nouveau mandat présidentiel. Jusqu’à cette déclaration, Trump qui a ouvertement flirté avec le lancement d’une autre campagne présidentielle, avait refusé de révéler ses plans pour 2024.

« Eh bien, je suppose qu’un mauvais appel d’un médecin ou quelque chose comme ça, n’est-ce pas ? », a déclaré Trump comme principale raison de sa non-participation à l’élection de 2024, sur Real America’s Voice. « Les choses arrivent, par Dieu, elles arrivent », a-t-il ajouté avant d’affirmer « mais je me sens si bien ». Trump, aujourd’hui âgé de 75 ans, était auparavant le président le plus âgé à avoir jamais pris ses fonctions en 2017 jusqu’à ce que le président actuel Joe Biden ne vienne cette année.

“J’ai vraiment fait à peu près le contraire de ce qu’il a dit”

Trump a également parlé dans l’interview de la façon dont il a ignoré les conseils du Dr Antony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui a conseillé la Maison Blanche au temps de Trump sur le coronavirus et sert désormais de conseiller médical en chef de Biden. « Il était là depuis environ 40 ans ou quelque chose du genre, non ? Il faisait partie des meubles. Mais si vous y réfléchissez, j’ai vraiment fait à peu près le contraire de ce qu’il a dit », a fait remarquer Trump, ajoutant : « C’est un meilleur promoteur qu’il n’est médecin ».