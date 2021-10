C’est l’une des tueries qui aura marqué l’hexagone. Le 13 novembre 2015, des terroristes faisaient irruption dans la salle de spectacle et ont fait une centaine de morts (130 selon des décomptes officiels). Ce jeudi, à la demande d’une association de victimes, un audio de ce jour tragique a été diffusé au tribunal.

Cet audio permet « de se rendre compte d’une autre manière de l’horreur » a affirmé le président de l’association de victimes « Life for Paris ». La Cour a accédé à sa requête et un bref audio a été diffusé dans la salle. Les terroristes ont dans un premier temps revendiqué leur acte au nom de la Syrie et l’Irak avant de proférer des menaces. Faisant référence aux bombardements des français et leurs alliés en Syrie, l’un des terroristes a tenté d’expliquer leur attaque : « Nous on bombar-de sur terre ici. On n’a pas besoin d’avions nous ».

« Le premier qui se lève, je tire (…) Le premier qui bouge, je lui mets une balle dans la tête. C’est clair ? Celui qui essaie de faire le justicier, je le t*e. C’est bien compris ? Vous ne pouvez vous en prendre qu’à votre président François Hollande… Vous pouvez vous en prendre à votre président. C’est lui qui a mené à ce massacre aujourd’hui et sachez que ce n’est que le début. » a ensuite lancé un autre assaillant aux fêtards présents sur les lieux. Après ces déclarations, l’un des assaillants a tiré dans la foule avant qu’un autre ne déclenche sa ceinture explosive. Tous ceci enregistré par les micros et diffusé dans la salle d’audience

Applis LNT : Android - Iphone