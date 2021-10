Le Cameroun est un pays qui fait face à des affrontements entre séparatistes et force de l’ordre dans ses régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un gendarme a eu l’infortune de tirer sur une voiture à Buea, dans le sud-ouest. Il a atteint mortellement une écolière. Selon le récit des évènements fait par le responsable de l’ONG Human Is Right Blaise Chamango, c’est au niveau d’un check-point que le véhicule de la dame accompagnant son enfant à l’école a été interpellé. Le chauffeur ne s’est pas arrêté. C’est alors que le gendarme a décidé d’ouvrir le feu. Malheureusement, sa balle a atteint mortellement l’écolière, a indiqué M Chamango.

Plus de 500 personnes dans la rue

La population en colère n’a pas tardé à s’en prendre au gendarme. Il a été lynché. Sur la télévision nationale CRTV, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a appelé la population au calme, ajoutant qu’il s’agit d’un « incident triste et malheureux. En effet plus de 500 personnes étaient descendus dans la rue pour exprimer leur colère. « Ils ont marché avec la dépouille de la victime jusqu’au bureau du gouverneur. Bernard Okalia Bilaï, a tenté de les apaiser en assurant qu’il y aura bien sûr des sanctions.

Un « climat d’impunité »

La réaction de la foule ne surprend pas un responsable d’Ong. L’homme qui a préféré garder son identité secret, indique que le meurtre d’un enfant n’a certes rien à voir avec la crise anglophone, mais cela pouvait faire dégénérer la situation comme on a pu le constater. Il relève également le « climat d’impunité dont bénéficient les forces de sécurité dans la région et qui favorise ce type d’évènement ». Notons que la crise anglophone dure depuis 4 ans et a déjà causé la mort de 3.500 personnes.