Triste nouvelle pour le monde sportif kényan. Les médias ont annoncé ce mercredi 13 Octobre l’assassinat d’une athlète kényane qui avait participé aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo et qui a terminé 4è dans la catégorie des 5000m. Agnes Tirop, puisque c’est d’elle qu’il s’agit a été retrouvé morte à son domicile comme le confirme plusieurs médias internationaux dans leurs parutions du jour.

L’athlète Agnes Tirop qui est décédée dans la nuit d’hier mardi 12 Octobre 2021 à l’âge de 25 ans avait à seulement 19 ans, décroché le titre de championne du monde de cross country en 2015. L’athlète qui, il y a seulement un mois avait mis la barre haute en définissant un nouveau record du monde du 10km sur route, avait été également médaillée de bronze pour les championnats du monde 2017 et 2019. Et pour les derniers JO, elle a terminé sa course à la 4è place dans la catégorie des 5000m.

A travers un communiqué, la fédération kényane a annoncé la disparition de celle qui a porté le drapeau du Kenya aux derniers JO. « Le Kenya a perdu un joyau, une géante de l’athlétisme dont l’ascension sur la scène internationale avait été fulgurante », a affirmé la fédération. Selon des sources généralement bien introduites, l’athlète a été retrouvée morte à son domicile dans le village d’Iten. Elle aurait reçu des coups de couteau soulignent plusieurs sources. Selon les mêmes sources, son conjoint serait suspecté d’avoir mis fin à ses jours.