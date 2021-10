En France, un rapport attire l’attention sur l’influence de la Chine sur le monde universitaire et académique français. Le rapport parlementaire qui a été rendu public ce mardi 5 octobre, dénonce notamment la «place prépondérante, mais non exclusive, de la Chine». Le rapport de plusieurs centaines de pages, met l’accent sur la «brutalisation des relations internationales» qui sévit également dans le domaine de l’Enseignement.

« Obtenir un avantage stratégique, économique ou militaire »

Selon les travaux qui ont été présidés par Etienne Blanc (LR, Rhône), il s’agit d’une double influence. Il y a dans un premier temps, «le façonnage de l’image ou de la réputation d’un État, ou la promotion d’un “narratif” officiel, par l’instrumentalisation des sciences humaines et sociales». On note par la suite «l’intrusion et la captation de données scientifiques sensibles (…) afin d’obtenir un avantage stratégique, économique ou militaire».

Le document indique également que le principal moyen dont dispose la Chine pour atteindre cet objectif est l’implantation de l’Institut Confucius (IC) dans presque toutes les capitales du monde. Cet institut a donc pour vocation de faire rayonner la culture chinoise, en autonomie ou en partenariat avec des universités. Notons que toujours selon les précisions du rapport, cette influence se remarque dans plusieurs autres pays.

Plusieurs autres pays dans le même cas que la France

Le rapport a cité notamment la Russie, la Turquie et certains États du Golfe Persique. «Mais aucun ne peut se targuer des moyens et de l’ampleur de la stratégie chinoise, qui joue sur de multiples tableaux et ne dissimule plus sa volonté d’occuper une position centrale dans les relations internationales», peut-on lire dans le rapport.