Le milliardaire américain Elon Musk avait repris sa place, il y a quelques semaines, à la tête des personnes les plus riches au monde, autrefois occupée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Avec une fortune estimée à 241 milliards dollars, le canadien d’origine sud-africaine doit ce changement à son entreprise de voitures électriques, Tesla.

SpaceX a « déjoué toutes les idées préconçues »

Il s’agit d’une situation qui pourrait bien changer puisque sa société d’exploration spatiale pourrait lui rapporter bien plus, à en croire les analystes de la banque américaine Morgan Stanley. Selon eux, SpaceX pourrait faire multiplier fois cinq la fortune actuelle d’Elon Musk, tout en précisant qu’il se peut qu’elle franchisse la barre des 1000 milliards de dollars. D’après un analyste de Morgan Stanley, SpaceX a « déjoué toutes les idées préconçues concernant le calendrier et le développement des fusées et des lanceurs ». Il a par ailleurs fait comprendre que plusieurs personnes ont déjà affirmé que SpaceX pourrait faire gagner plus d’argent à Elon Musk que Tesla.

« Plus d’un client nous a affirmé que, si Elon Musk était le premier à voir sa fortune dépasser les 1.000 milliards de dollars, ce ne serait pas grâce à Tesla. SpaceX pourrait devenir l’entreprise la plus cotée au monde, dans n’importe quelle industrie » a ajouté l’analyste. Ces analyses semblent être confirmées par le média américain The Guardian, qui a indiqué que SpaceX pourrait peser 200 milliards de dollars. Cette valeur pourrait augmenter, au fil des années, à cause de la variété des produits que propose cette dernière.