L’ancienne star du football et ex-entraîneur du club espagnol du Real Madrid, Zinédine Zidane, fait les gros titres de la presse sportive après avoir refusé une offre d’un club anglais. En effet, l’ex-joueur français a décliné l’offre du club de Newcastle United qui lui avait proposé le poste de manager. Cela, dans le but de remplacer Steve Bruce.

Il est disposé à attendre toute une année

D’après les révélations du média britannique The Mirror, Zidane n’a pas accepté cette proposition parce qu’il attend un projet plus important. En effet, l’ancien attaquant de l’équipe de France, n’a visiblement pas l’intention de se jeter sur la première offre qu’on lui fait. Annoncé, comme un sérieux successeur de Didier Deschamps, actuel entraîneur des bleus, Zidane est même disposé à attendre toute une année pour atteindre ce but. Cependant, dans le cas où il n’arrivait pas à succéder à Deschamps, il compte à ce niveau, assurer la prise en main du club italien de la Juventus, si le poste de l’entraîneur Massimiliano Allegri devient vide.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’une offre de Newcastle est refusée. Avant Zidane, l’ancien footballeur Massimiliano Allegri avait refusé une proposition de ce genre, toujours le même motif. Rappelons que, Zidane est libre de tout contrat depuis la saison dernière, où il a quitté le Real Madrid, qui constitue le seul club qu’il a entraîné.