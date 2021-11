Une mini-série de Noël avec l’artiste béninoise Angélique Kidjo est disponible sur la plateforme Netflix. Dans ce film dénommé « Christmas flow » et que les téléspectateurs peuvent découvrir depuis ce mercredi 17 novembre sur la plateforme, la star béninoise joue le rôle de la mère de l’un des acteurs principaux incarné par le chanteur Tayc.

Comme d’habitude à la veille de la fête de Noël, Netflix diffuse pour ses abonnés des séries en lien avec cette célébration. Pour cette année, la plateforme propose une mini-série de 3 épisodes dénommée « Christmas flow ». Dans ce film, on y voit la chanteuse béninoise, Angélique Kidjo, jouer aux côtés de plusieurs autres personnalités tels que Tayc et l’actrice Shirine Boutella. Dans cette réalisation de Nadège Loiseau, Angélique Kidjo incarne la mère de Marcus joué par le rappeur Tayc. En effet, « Christmas flow » est surtout l’histoire de Marcus et de Lila (Shirine Boutella). Il s’agit de deux jeunes gens que tout oppose, mais qui au final se mettront au-dessus de tous leurs différents pour enfin s’unir.

Marcus est un rappeur ayant sorti un morceau très sexiste qui lui vaut le coup d’être poursuivi par les médias et la justice. De son côté, Lila est une journaliste féministe. À leur rencontre, ils se sont détestés puis sont finalement tombés amoureux l’un de l’autre.

Un film qui met en avant le féminisme et certaines habitudes de la jeune génération

« Christmas flow » est une série qui parle de féminisme. Sans en faire un grand débat, il pousse les téléspectateurs à se pencher sur la question en invoquant par exemple subtilement le nombre très réduit de rues portant les noms de femmes dans la ville de Paris. Les réseaux sociaux et leur utilisation par la jeunesse font aussi partie des thèmes qu’aborde le film tout en mettant en avant l’amour, sentiment sans lequel un film de noël serait vidé de son essence.