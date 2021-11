Au Bénin, les internautes ont lancé depuis peu la campagne #1GigaFavi pour réclamer la baisse du coût des forfaits internet. En argot local « Favi » veut dire 500 Fcfa. En clair, ces internautes veulent que les réseaux GSM (MTN et Moov) ramènent le forfait internet 1 Giga à 500 Fcfa. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont soutenus par plusieurs artistes béninois à l’instar de Crisba, Siano Babassa, Kmal Radji ou encore T Gang le technicien. Ce dernier proteste contre les forfaits internet onéreux.

« Au bout de 10 jours on te dit que tu viens de consommer 90% du forfait requis»

« Nous avons déjà un quotidien assez difficile et déséquilibré financièrement pour dépenser une fortune afin d’avoir la connexion internet pour faire la promotion de nos œuvres » a-t-il écrit sur sa page Facebook. Crisba abonde dans le même sens que lui et critique notamment la qualité de la connexion internet. « Est-ce que si on leur parle, ils vont écouter même? La connexion est nulle et chère. Tu payes 25.000 Fcfa pour un forfait illimité et au bout de 10 jours on te dit que tu viens de consommer 90% du forfait requis » déplore le chanteur. Son collègue Siano Babassa n’est également pas tendre envers les réseaux GSM.

« Tant que nous n’aurons pas gain de cause ... »

Il les accuse de prendre des montants exorbitants pour des services qui ne sont pas à la hauteur. « Comment activer un forfait dit « illimité » de 25000 francs et après une semaine d’utilisation, tu as du mal à suivre une vidéo sur YouTube en 480P, même 360P » s’interroge le chanteur. Pour lui, c’est tout à fait inadmissible dans un monde où internet est devenu indispensable pour tous. Il promet de soutenir la campagne jusqu’à ce que la cause commune soit entendue. « Tant que nous n’aurons pas gain de cause nous n’allons pas abandonner le combat, peu importe le temps que ça prendra » promet-il.