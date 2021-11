La valorisation des 26 trésors royaux d’Abomey ramenés de la France au Bénin le mercredi 10 novembre 2021 a été au menu de la conférence de presse organisée par les membres du gouvernement le jeudi 11 novembre 2021 au ministère des Affaires Etrangères. Pour le ministre du Tourisme de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, l’un des membres du gouvernement à la conférence de presse, il y aura un partenariat avec le secteur de l’enseignement et aussi des mécanismes seront trouvés pour susciter de l’engouement et de l’animation autour des œuvres.

«Les 26 œuvres ne sont pas ramenées au Bénin pour être conservées comme des archives dans un magasin» a déclaré le ministre du Tourisme de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Selon le ministre de la culture, «des mécanismes seront trouvés pour susciter de l’engouement, de l’animation autour de ces œuvres.» Il a suggéré qu’«il faut d’abord commencer à la base, au niveau de l’enseignement, au niveau scolaire.» C’est pour cela qu’il dit que «pour ceux qui s’y connaissent qu’il y a de la médiation culturelle» et également «qu’il y a de la médiation scolaire.» Pour atteindre véritablement la cible, le ministre Jean-Michel Abimbola a fait savoir que les gens ont commencé à être formés déjà pour exécuter en bien la tâche qui sera leur confiée. Il a précisé que «quand les œuvres seront accessibles, il va y avoir comme un partenariat pour amener nos enfants à découvrir ces œuvres.»

Il faut signaler que pour le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, «chaque Béninois devrait se retrouver dans les œuvres qui sont revenues.» Il fait savoir que d’ailleurs le Chef de l’Etat a pris un décret en conseil des ministres du mercredi 10 novembre 2021 pour classer ces œuvres dans le patrimoine national.