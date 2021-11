Pour réussir à s’imposer sur la toile, une entreprise doit mettre en place une stratégie efficace. Pour ce faire, il est indispensable de disposer des bons outils et des bonnes méthodes. Voici trois éléments incontournables du marketing digital en 2021.

Les réseaux sociaux, la vitrine indispensable de l’entreprise

Le social media marketing ou marketing des réseaux sociaux est devenu indispensable pour augmenter la visibilité de son entreprise. Cet aspect du marketing digital est si prépondérant que nombre d’entrepreneurs font désormais appel à un social media manager pour promouvoir la marque de leur société. Si l’audience semble à première vue limitée puisque seuls les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent voir le contenu diffusé, les intérêts à travailler sa présence sur ces plateformes compensent largement cet inconvénient. D’abord, en partageant du contenu engageant avec une communauté connectée en permanence, l’entreprise peut facilement augmenter sa clientèle et interagir rapidement avec elle. De plus, cette publicité évolutive est le plus souvent gratuite. Enfin, le nombre et la variété des réseaux sociaux constituent autant de chances de devenir visible auprès d’un public cible.

L’IT, élément incontournable du marketing digital en 2021

Les technologies de l’information (ou IT pour Information Technology) s’imposent désormais à toutes les entreprises qui veulent améliorer à la fois l’expérience utilisateur et l’optimisation de leur contenu. Elles offrent les outils indispensables au succès d’une campagne publicitaire efficace et du référencement de son site internet. Afin de faciliter le travail des employés, de résoudre rapidement les incidents techniques et d’améliorer la productivité, les entreprises peuvent se tourner vers des plateformes proposant une assistance multitâche. Parmi elles, SolarWinds IT Service Desk pour les entreprises propose une gamme de services qui assurent une meilleure fluidité tant pour les utilisateurs que les employés de l’entreprise. Parmi ces services, on trouve notamment une assistance centralisant les tickets envoyés par les utilisateurs, des outils de gestion des incidents classifiant les tickets entrants par ordre de priorité ou encore des solutions de gestion des actifs informatiques. En améliorant ainsi l’expérience des utilisateurs sur le site, le taux de conversion augmente. De plus, les employés perdent moins de temps à gérer les incidents et peuvent se concentrer sur la promotion de la marque et la relation aux clients. Aussi, le retour sur investissement constaté incite un nombre croissant de sociétés à se tourner vers ces solutions.

La qualité du contenu, pierre angulaire de la stratégie numérique

Le content marketing est souvent négligé par les entreprises et pourtant il coûte près de 62 % moins cher et génère jusqu’à trois fois plus de leads que les autres outils marketing. Ces chiffres, particulièrement éloquents, sont à mettre en perspective avec les 70 % d’internautes qui se disent davantage séduits par une marque proposant du contenu original et créatif. Les directeurs marketing observent, à ce titre, que les articles de blog constituent un puissant outil de promotion et de conversion. C’est mathématique : plus un site contient de bons articles de blog, plus il augmente le nombre de ses pages indexées et plus il a de chances d’être bien référencé par les moteurs de recherche. C’est la base d’une optimisation réussie. Mais pour réussir à bien se positionner au milieu des 27 millions de contenus publiés chaque jour sur Internet, il convient de proposer du contenu de qualité. Car plus l’expérience de l’utilisateur est bonne, plus il restera sur le site et sera tenté de devenir un client de la marque. C’est pourquoi la publication régulière de pages et d’articles inédits, solidement documentés, créatifs et respectant les règles du copywriting et du SEO est nécessaire au succès de la stratégie de marketing digital.